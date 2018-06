Suivez France-Pérou en direct vidéo (LIVE 17h)

La Coupe du Monde se poursuit ! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le match France-Pérou. Coup d'envoi de la rencontre à 17h.

Difficiles vainqueurs de l'Australie en ouverture (2-1) du groupe C, les Bleus de Didier Deschamps seront attendus de pied ferme par un Pérou revanchard jeudi à Ekaterinbourg. Pour leur retour en Coupe du monde après 36 ans d'absence, les Incas s'étaient heurtés au réalisme danois, s'inclinant 0-1 après avoir galvaudé plusieurs occasions, dont un penalty de Christian Cueva.

Contre l'Australie, le trio de choc formé par Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé n'a pas brillé. La France n'a dû son salut qu'à un penalty, accordé via le VAR, de Griezmann et à un but contre son camp d'Aziz Behich. Trop peu pour une équipe présentée comme outsider de la compétition. La donne pourrait toutefois être différente jeudi. Le Pérou doit absolument s'imposer et ne proposera certainement pas un bloc aussi bas que l'Australie. Les attaquants français devraient donc trouver plus d'espaces.

Deschamps pourrait quelque peu modifier son dispositif, avec le retour d'Olivier Giroud comme attaquant de pointe à la place de Dembélé.

Quoiqu'il arrive, un Français au moins sera à la fête : Hugo Lloris. S'il est titularisé, le capitaine honorera sa centième sélection en équipe de France. Six joueurs - dont Deschamps et l'actuel T3 des Diables Rouges Thierry Henry - ont déjà atteint ce cap chez les Bleus.

En cas de victoire, la France pourrait déjà valider son ticket pour les huitièmes de finale.