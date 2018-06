Suivez Danemark-France en direct vidéo (LIVE 16h)

La Coupe du Monde se poursuit ! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le match Danemark-France. Coup d'envoi de la rencontre à 16h.

Déjà qualifiée après deux victoires dans le groupe C, la France va tenter de confirmer mardi contre le Danemark (4 pts) au Stade Loujniki de Moscou. Pour les Danois, un point est nécessaire pour assurer leur ticket pour les huitièmes.

La France a battu l'Australie 2-1 et le Pérou 1-0, deux résultats serrés mais toutefois suffisants pour assurer sa qualification dans un groupe composé de trois nations qualifiées via les barrages. Selon la presse française, Didier Deschamps devrait effectuer pas moins de six changements pour affronter les Danois afin de prévenir à de petites inquiétudes physiques et donner du temps de jeu à certains joueurs.

De son côté, la phalange d'Åge Hareide est en ballottage favorable avec 4 points et une différence de buts positive (+1). Seule une défaite des Danois combinée à une victoire de l'Australie (1 pt) par au moins deux buts d'écart contre le Pérou empêcherait l'équipe emmenée par Christian Eriksen de retrouver, seize ans après, les huitièmes de finale.

Le vainqueur de ce groupe C défiera en huitièmes de finale le second du groupe D et inversement. La Croatie, déjà qualifiée, est en tête avec 6 points et devance le Nigeria (3 pts), l'Islande et l'Argentine (1 pt). Dimanche en conférence de presse, le milieu de terrain français Corentin Tolisso a déclaré "ne pas vouloir finir deuxième pour éviter la Croatie".