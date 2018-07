Suivez Croatie-Danemark en direct vidéo (LIVE 20h)

La Coupe du Monde se poursuit! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le quatrième 1/8ème de finale, opposant la Croatie au Danemark. Coup d'envoi de la rencontre à 20h.

La Croatie a été, avec la Belgique et l'Uruguay, la seule nation à aligner trois victoires en phase de groupes de cette Coupe du monde 2018 en Russie. L'équipe au damier devra confirmer son très bon départ face au Danemark en huitièmes de finale, dimanche à Nijni Novgorod (20h).

Les Croates, emmenés par un génial Luka Modric, n'avaient plus disputé un huitième de finale depuis 1998 en France, année où ils finirent troisièmes. Tout porte à croire que les hommes de Zlatko Dalic sont capables de venir à bout de Danemark et ainsi défier le vainqueur de Russie-Espagne en quarts de finale.

Selon Ivan Rakitic, Modric est ni plus ni moins le "meilleur joueur de l'histoire du football croate", surpassant les héros de 1998 Davor Sukar, Robert Prosinecki ou encore Zvonimir Boban. C'est en tout cas en partie grâce au milieu de terrain du Real Madrid que la Croatie connaît actuellement sa plus longue série de victoire en Coupe du monde (3 matches).

Quant au Danemark, deuxième du groupe C derrière la France, il n'a pas réellement impressionné. Après une courte victoire (1-0) face à un Pérou entreprenant et un partage contre l'Australie (1-1), le Danemark a offert un piètre spectacle (0-0) contre la France lors de la troisième journée. Cinq points et deux buts ont suffi aux Danois pour retrouver les huitièmes de finale seize ans après 2002.

La phalange d'Age Hareide peut toutefois compter sur un brillant Christian Eriksen. Le milieu de terrain offensif de Tottenham est capable, sur un éclair de génie, de faire basculer une rencontre.

En quarts de finale, le vainqueur de ce duel européen affrontera l'Espagne ou la Russie le 7 juillet à Sotchi.