Suivez Brésil - Belgique en direct vidéo (LIVE 20h)

La Coupe du Monde se poursuit! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le deuxième 1/4 de finale entre le Brésil et la Belgique. Coup d'envoi de la rencontre à 20h.

Nous y voilà! La Belgique affronte ce vendredi le Brésil pour une place en 1/2 finale de la Coupe du Monde. Après avoir passé l'écueil du Japon au bout du suspense lundi, les Diables vont défier les favoris de l'épreuve pour ce qui est clairement le choc des 1/4 de finale du Mondial. C'est le match attendu par toute une génération. Une génération talentueuse qui sait qu'elle a les moyens de ses ambitions. "C'est rationnel: on voit qu'il y a moyen" expliquait Bart Verhaeghe, Président de la Commission technique et vice-Président de l'Union belge à notre micro mercredi. "On joue contre une équipe qui est 5 fois championne du monde et pour laquelle on a beaucoup de respect. On est bien conscient que ce sont des joueurs du top. Par contre, nos joueurs jouent avec les Brésiliens et ils pensent qu'il y a moyen de les battre."

"Au niveau individuel, c’est l’équipe la plus solide du tournoi. Les Brésiliens sont capables de faire la différence, de sortir des situations difficiles même quand l’équipe adverse presse bien et est bien organisée. C’est une force d’avoir ça dans son équipe. Mais en même temps, aucune équipe n’est invincible. Si on se prépare bien, on peut aussi avoir une carte à jouer" a de son côté souligné Vincent Kompany en conférence de presse.

Continuité ou changement dans le 11 belge?

Qui seront les 11 Diables à fouler la pelouse du stade de Kazan d'entrée de jeu? On peut légitimement se poser la question après le 1/8 de finale contre le Japon et les lacunes exposées notamment sur le flanc gauche et exploitées à merveille par les Nippons. Roberto Martinez va-t-il continuer à donner sa confiance à Yannick Carrasco pour tenir le flanc gauche, malgré ses difficultés à assumer les tâches défensives? Préférera-t-il un profil comme Nacer Chadli, buteur contre le Japon, plus physique et défensif, pour contrer les incursions de Willian? Une chose est sûre, la capacité des Belges à contenir la vivacité des joueurs de flanc (Marcelo et Neymar sur notre aile droite, Willian sur notre aile gauche) sera l'une des clés du match.

Marouane Fellaini, lui aussi buteur lors du dernier match, a aussi énormément soulagé les Diables rouges lors de son entrée au jeu en 1/8ème de finale. Il y a donc une chance de le voir d'entrée de jeu face au Brésil où son jeu de tête peut être un atout indéniable. Au détriment de Dries Mertens?

Les compositions probables

Brésil: Alisson, Fagner, Silva, Miranda, Marcelo, Paulinho, Fernandinho (Casemiro est suspendu), Coutinho, Willian, Neymar, Jesus

Belgique: Courtois, Alderweireld, Kompany, vertonghen, Meunier, Chadli, Witsel, Fellaini, De Bruyne, Hazard, Lukaku