Suivez Argentine-Croatie en direct vidéo (LIVE 20h)

La Coupe du Monde se poursuit ! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le match Argentine-Croatie. Coup d'envoi de la rencontre à 20h.

Le penalty manqué par Lionel Messi contre l'Islande (1-1) complique fortement le parcours de l'Albiceleste. Dans un groupe difficile, les Argentins ne peuvent plus perdre de points, au risque de connaître une élimination au premier tour, comme en 2002. Un comble quand on dispose dans ses rangs d'un quintuple Ballon d'or et de joueurs comme Sergio Agüero, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain ou encore Angel Di Maria.

Après la prestation décevante de ses troupes contre les Islandais, le sélectionneur Jorge Sampaoli pourrait bouleverser ses plans en profondeur, laissant tomber le 4-2-3-1 des débuts pour une défense à trois. Di Maria, l'un des meilleurs Argentins du Mondial 2014, pourrait faire les frais de ce remaniement, au profit de l'ailier de Boca Juniors Cristian Pavon.

Victorieuse du Nigeria (2-0), la Croatie est en tête du groupe avec 3 points. Un succès contre Messi & co enverrait déjà les Vatreni (les Flamboyants) au deuxième tour. Et ce, pour la deuxième fois de leur histoire, après 1998.

Avec des joueurs comme Luka Modric, Ivan Rakitic ou Mario Mandzukic, la Croatie est une équipe à prendre très au sérieux.