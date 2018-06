Suivez Angleterre-Belgique en direct vidéo (LIVE 20h)

La Coupe du Monde se poursuit ! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le match Angleterre-Belgique. Coup d'envoi de la rencontre à 20h.

A égalité de points (6), de goal-average (+6) et de buts marqués (8), les Diables Rouges et les Anglais ne sont actuellement départagés que par le nombre de cartes jaunes reçues. Avec deux avertissements contre trois, ce sont les 'Trois Lions' qui trônent en tête de ce groupe G. Une première place qui sera l'unique enjeu de cette rencontre (quasiment) purement honorifique entre deux outsiders dans la course au sacre planétaire.

Mais même cet objectif risque d'être oublié. Puisque la troisième journée de cette poule est programmée tout à la fin, les deux formations auront le loisir de "choisir" leur adversaire pour les huitièmes et même leur partie de tableau pour la phase finale de ce tournoi. Une deuxième place dans le groupe permettrait, en cas de victoire en 1/8, d'affronter soit la Suisse soit la Suède en 1/4 de finale et ainsi d'éviter le Brésil...

Toutefois, achever la phase de poules sur un succès prestigieux face à l'Angleterre permettrait de faire le plein de confiance.

Certes, les Diables Rouges ont impressionnés par leur puissance offensive mais leur première période brouillonne face au Panama et les quelques errements défensifs observés contre la Tunisie sont là pour calmer tout emballement. Ce match contre une Angleterre bien en jambe, après sa victoire étriquée contre les Aigles de Carthage (2-1, but de Harry Kane dans les arrêts de jeu) et son festival offensif face au Panama (6-1), sera un premier bon test.

"L’Angleterre est une bonne occasion de grandir en tant qu’équipe. Nous devons utiliser ce match pour nous améliorer dans le tournoi" a prévenu Roberto Martinez.

La gestion des possibles suspensions (Jan Vertonghen, Thomas Meunier et Kevin De Bruyne) et des blessures (Thomas Vermaelen, Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Dries Mertens et Eden Hazard) devrait permettre à certains remplaçants de gagner du temps de jeu.

"Ce serait un manque de professionnalisme de les faire jouer, a déclaré le coach fédéral au sujet des trois joueurs déjà avertis. Je ferai l'équipe en fonction de ça mais aussi de l'état de forme. Je sais que beaucoup de Diables ont envie de jouer contre les Anglais qu'ils connaissent si bien en Premier League mais le collectif passera avant. Et ça ne sera un problème pour personne. On a tous un objectif commun dans ce tournoi."