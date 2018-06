Suivez Allemagne-Suède en direct vidéo (LIVE 20h)

La Coupe du Monde se poursuit ! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le match Allemagne-Suède. Coup d'envoi de la rencontre à 20h.

Si le Mondial a connu une grosse secousse jeudi soir avec la lourde défaite (3-0) de l'Argentine contre la Croatie, un tremblement de terre pourrait se produire samedi. L'Allemagne, championne du monde en titre, est susceptible d'être déjà éliminée. Une mésaventure vécue par les trois derniers champions du monde européens, la France, l'Italie et l'Espagne. Tous les trois avaient été éliminés dès le premier tour en tant que tenant du titre lors de l'édition suivante.

Battue en ouverture par le Mexique (0-1), l'Allemagne n'aura pas le choix et devra s'imposer contre la Suède. Une défaite allemande couplée à une victoire ou un partage du Mexique contre la Corée du Sud éliminerait déjà le champion du monde.

La tâche ne sera simple. Même sans Zlatan Ibrahimovic, la Suède est une équipe coriace. Les Suédois ajouteraient volontiers un deuxième ténor du football mondial à leur tableau de chasse, eux qui ont déjà privé l'Italie de la Coupe du monde. Et les statistiques ne plaident pas en faveur de l'Allemagne. Lors de ses dernières participations en Coupe du monde (1994, 2002, 2006 et 2018), la Suède reste sur 10 rencontres de suite sans défaite en phase de groupes. Son dernier revers lors d'un match de poules remonte à l'édition... 1990, contre le Costa Rica.

Or un partage n'arrangerait pas non plus les Allemands, qui n'auraient alors plus leur sort entre leurs mains lors de la dernière journée.

Thomas Müller a reconnu que "la pression est énorme" sur l'Allemagne tandis que Sami Khedira plaide pour un changement d'attitude. "Si nous jouons avec la même attitude que contre le Mexique, rien ne changera", a confié le médian de la Juventus.

Victorieuse de la Corée du Sud (1-0), la Suède pourra évoluer dans les conditions qu'elle préfère. "Nous sommes une équipe compacte. Nous n'attaquons pas souvent. Nous voulons éviter les occasions contre nous", a résumé Emil Forsberg, la star suédoise, qui évolue en Allemagne, à Leipzig.