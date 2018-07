La Coupe du Monde se poursuit ! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo l'avant-dernier huitième de finale, entre la Suède et la Suisse. Coup d'envoi de la rencontre à 16H.

Suédois et Suisses se disputent une place en quart de finale de la Coupe du Monde ce mardi à Saint-Pétersbourg. Peu importe le vainqueur, il s'agira d'une petite surprise à ce stade de la compétition.

Les deux équipes ont un parcours semblable. Tant la Nati que les Blagult ont dû passer par les barrages pour décrocher leur qualification au Mondial. En Russie, les deux équipes ont hérité d'un cador en phase de groupes : le Brésil pour la Suisse, l'Allemagne pour la Suède.

Si la Suisse a terminé deuxième du Groupe E, la Suède s'est elle offert le luxe de finir en tête du Groupe F, devant le Mexique, contribuant ainsi à l'une des plus grosses sensations de ce Mondial, l'élimination dès le premier tour de l'Allemagne Championne du Monde en titre. Et ce après avoir déjà éliminé les Pays-Bas en qualifications et l'Italie en barrages.

Le vainqueur défiera ensuite le gagnant de Colombie - Angleterre, joué quelques heures plus tard, en quarts de finale le 7 juillet à Samara.