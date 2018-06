Suarez, buteur pour sa 100e, qualifie l'Uruguay et … la Russie

L’Uruguay a battu l’Arabie Saoudite lors de la 2e journée du Groupe A (1-0). Deux matches, deux buts pour six points et un ticket pour les 1/8e de finale, la Céleste n’est pas éblouissante mais elle est ultra-efficace. Cette victoire envoie aussi la Russie au tour suivant et élimine les Saoudiens et les Égyptiens.



La claque du match d’ouverture a laissé des traces, Juan Antonio Pizzi effectue quatre changements dont son gardien. Ces Faucons new look affichent un peu plus de consistance que face à la Russie. Avec sa rigueur défensive et son expérience, l’Uruguay se tient prêt à exploiter la moindre faille. Et elle ne tarde pas à venir.



Luis Suarez place une reprise dans le petit filet (14e) avant de profiter d’une (nouvelle) erreur individuelle saoudienne. Mohammed Al Owais manque complètement sa sortie sur un coup de coin de Carlos Sanchez. Surmonté, le gardien de Al-Ahli laisse le champ libre à El Pistolero qui, seul au 2e poteau, débloque son compteur dans cette compétition et fête dignement sa 100e sélection (1-0, 23). Il devient le premier uruguayen à inscrire un but lors de trois Coupes du Monde (2010, 2014 et 2018). La Céleste a toujours gagné quand son goleador a marqué dans un Mondial. Ce match ne viendra pas contredire cette statistique.



Serein, l’Uruguay gère les timides offensives adverses (7 tirs dont 2 cadrés). Sans trop en faire (un coup franc de Suarez, des têtes de Sanchez et Cavani), les hommes d’Oscar Tabarez filent en 1/8es.



La Céleste affrontera la Sbornaya pour la première place du groupe lundi prochain. L’Egypte et l’Arabie Saoudite joueront pour l’honneur et pour ne pas quitter le Mondial sans point.