Southgate : "On veut remporter le groupe et terminer premier"

L'équipe d'Angleterre progresse de manière constante ces derniers matchs, mais a encore une marge de progression, a estimé l'entraîneur Gareth Southgate mercredi au cours d'une conférence de presse à Kaliningrad. L'Angleterre doit affronter la Belgique jeudi. "On veut remporter le groupe et terminer premier" G, a-t-il ajouté.

"Ces huit, neuf derniers matchs, nos performances sont constantes et c'est positif pour notre développement à ce stade de la compétition. On a toutefois encore beaucoup de progrès à faire et on a encore de solides adversaires à affronter", a déclaré le sélectionneur.



Interrogé sur l'opportunité de finir en tête du groupe ou à la deuxième place, Gareth Southgate a assuré que son équipe allait rester concentrée sur le match et la victoire. "On veut continuer à gagner des matches de foot. On n'a plus remporté de matches à élimination directe depuis 2006. On va donc se concentrer sur le prochain match. On ne sait pas qui on va jouer au tour suivant mais on est heureux d'y être." Southgate a aussi été très clair concernant le critère du fair-play. Pas question de demander à ses joueurs de prendre des cartons.



Comme du côté belge, il devrait y avoir du changement dans le onze de départ des Three Lions. Southgate n'a pas voulu s'étendre sur sa composition. Il a simplement confirmé que Eric Dier débuterait. "L'équipe compte de jeunes joueurs qui veulent être sur le terrain, se montrer et gagner. Le niveau du match sera élevé, quel que soit le nombre de changements que nous (lui et Roberto Martinez, NDLR) effectuons par rapport aux matchs précédents."



"La Belgique évolue dans le même système depuis une vingtaine de matches. Mais je pense qu'elle pourrait changer demain. Et les spécificités de l'équipe pourraient être modifiées fondamentalement si certains joueurs devaient être absents. Donc on doit se concentrer sur nous-mêmes".



Le tenant du titre est tombé à la surprise. "Quant à la défaite de l'Allemagne, elle prouve, selon l'entraîneur anglais, que dans cette compétition, n'importe quelle équipe peut tomber à tout moment. C'est inhabituel de voir l'Allemagne en difficultés à ce point. Ces adversaires ont été très bons tactiquement, notamment dans les situations de contres".