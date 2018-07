Southgate: "Je n'aurais pas pu demander plus à mes joueurs"

L'Angleterre a été éliminée en demi-finales de la Coupe du monde, s'inclinant 2-1 face à la Croatie après prolongations mercredi à Moscou. "Je n'aurais pas pu demander plus à mes joueurs", a déclaré le sélectionneur anglais Gareth Southgate.

"En première période, on a été très bons je trouve, mais on a raté des occasions et on a peut-être arrêté de jouer au lieu de vouloir aggraver le score", a dit Southgate au micro de la BBC. "Je n'aurais pas pu demander plus à mes joueurs. Ils ont tout donné. En peu de temps, on a tellement progressé. On est sans doute allés plus loin qu'on aurait cru. Mais l'équipe ne peut en sortir que plus forte. C'est difficile de dire quoi que ce soit aux joueurs. Beaucoup de choses positives vont ressortir de cette expérience, mais ce soir, on manque de recul pour analyser tout ça".

L'Angleterre n'avait plus atteint le dernier carré du Mondial depuis 1990.

Les Three Lions affronteront les Diables Rouges samedi dans le match pour la 3e place.