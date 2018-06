Southgate : "C'était un bon test pour nous"

Gareth Southgate, l'entraîneur de l'équipe anglaise, ne s'est pas montré trop déçu après la défaite 0-1 de son équipe contre les Diables Rouges à Kaliningrad. "C'était un bon test pour nous. Les matches au second tour sont plus importants, car il y a une élimination immédiate. Tout le monde l'a bien compris", a commenté l'entraîneur de l'équipe anglaise.



"Nous savions que le niveau serait plus élevé, malgré les changements. La Belgique avait le contrôle et possédait la balle, nous n'avons dès lors pas pu installer une pression suffisamment forte. Nous avons subi le match, mais sur le plan des occasions, c'était la même chose. Nous sommes restés compétitifs jusqu'au dernier coup de sifflet."



Tout comme son homologue belge Roberto Martinez, Gareth Southgate a effectué de nombreux changements en vue du 2e tour dans son équipe de base. "Chacun a gagné des minutes de jeu et poursuit l'aventure avec cette expérience supplémentaire. Nous en sortons plus forts, nous avons besoin de tous nos joueurs. C'était l'objectif principal de cette soirée. C'est pour cela que Harry Kane a été épargné. Il faut penser à plus long terme et mon groupe de joueurs le comprend. Ils savent ce que nous tentons de faire. Maintenant, il y a la Colombie et les huitièmes de finale, je pense que nous sommes bien armés pour gagner face à eux."



"Je suis déçu d'avoir perdu le match mais ce fut une rencontre étrange, bizarre", a ajouté Gary Cahill, le défenseur de l'Angleterre et de Chelsea. "Je ne pense pas qu'il y ait eu grand chose pour être honnête. Nous avons eu neuf occasions donc bien sûr ce fut un peu décousu à la fin. Nous passons en 8es, le travail est fait. (sur la partie de tableau favorable) C'est comme dans n'importe quelle compétition. Plus longtemps vous y restez, et moins vous aurez de chance d'éviter les grandes équipes. Le prochain match (contre la Colombie) est le plus important. Je ne sais pas si c'est un avantage mais nous aurons un jour supplémentaire pour le préparer."