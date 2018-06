Son avenir chez les Diables, en club, l'Angleterre : Fellaini fait le point

Marouane Fellaini se fait rare à l'interview, mais Big Mo' s'est présenté en conférence de presse et au micro de la RTBF ce mardi à 48 heures de la rencontre qui verra la Belgique rencontrer l'Angleterre à Kaliningrad. Le médian de Manchester United espère évidemment débuter ce match de prestige sur la pelouse, un match que les Diables voudront à tout prix gagner...

"Moi et les interviews, c'est pas ça !, a souri Marouane Fellaini au micro de la RTBF. Je n'aime pas trop parler. Mais je devais le faire aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis ici. Pour le reste, le groupe vit bien, la confiance est là, nous sommes heureux ensemble... Il faut continuer comme ça ! Moi, je suis bien, le coach fait ses choix, nous les acceptons. On se bat tous pour une place, mais la concurrence, c'est bien ! Les pépins physiques, c'est du passé maintenant, je suis à 100%."

"Nous devons rester calmes, pour l'instant, nous avons joué contre deux équipes à notre portée, a ensuite tempéré le milieu de terrain de Manchester United. L'Angleterre, ce sera un bon test pour nous, même si je pense qu'il y aura des changements. Les choses sérieuses commenceront en huitièmes de finale. Je ne sais pas si je débuterai cette rencontre face à l'Angleterre. Ce sera un match spécial, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en Angleterre. On les connaît bien, mais que le meilleur gagne ! Premier ou deuxième du Groupe G, nous, on n'en parle pas. On va aborder ce match pour le gagner, nous sommes des compétiteurs. On veut montrer à l'Angleterre qu'on a les qualités pour les battre."

"La suite de ma carrière chez les Diables ? Je ne sais pas encore, ma décision n'est pas prise, on verra après la Coupe du Monde, a ensuite précisé l'ancien Standardman en conférence de presse. Si on la gagne, je crois que j'arrête directement, et qu'on sera plusieurs dans le cas ! Dans quatre ans, j'aurai un certain âge, et des jeunes joueurs talentueux arrivent. J'aurai aussi une discussion avec le coach après ce Mondial. Je sais où je jouerai l'année prochaine, et je l'annoncerai bientôt. J'ai envie d'être libre dans ma tête, je ne suis pas obligé d'attendre la fin de la Coupe du Monde pour faire cette annonce."