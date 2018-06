Seize ans plus tard, les Lionceaux rugissent encore

Beaucoup trop tôt pour répondre par l’affirmative, car pour les Lions la piste est parsemée de pièges, et encore longue, vers les ¼ de finale que les glorieux Anciens avaient valeureusement atteints il y a maintenant 16 saisons. Et probablement les Toni Silva, Aliou Cissé, Lamine Diatta, Khalilou Fadiga, Ferdinand Coly, Henri Camara et autre Papa Diop avaient les canines plus acérées et la crinière plus drue que les actuels Koulibaly, Kouyaté, Kara, Diouf, Sarr, Niang, Mané… Encore que ?! Peuvent-ils donc faire comme en 2002 ?

Les Lionceaux de "Coach Aliou", capitaine à l’époque, sélectionneur aujourd’hui, ne manquent ni de mordant ni d’appétit ni de talent de chasseurs. Ils ont cueilli en plein vol des Aigles polonais lourds, lents, dépassés.

Leye et Fadiga m’avaient prévenu : "Tu verras, il y a de l’ enthousiasme et de la confiance dans cette équipe. Et c’est un vrai collectif que Cissé a su créer". Ce qui était aussi la force de ceux qui en 2002 avaient commencé par manger les champions du Monde en titre français.

Dans ce groupe, qui s’est qualifié aux détriments du Ghana, de l’Algérie et de l’Afrique du Sud, Il y a aussi une fraîcheur physique étonnante, notamment dans le chef de Salif Sané, M’Baye Niang, Ismaila Sarr, Idrissa Gueye, Sabaly,… dont les incessants galops ont épuisé leurs adversaires. Une explosivité qui permet d’orchestrer des contres fulgurants, une de leurs forces.

Mais il y a aussi du talent individuel. A côté de Sadio Mané, la star de Premier League que l’on ne présente plus et qui n’a même pas dû forcer son talent ce mardi, les pédigrées de certains félins de cette nouvelle génération sont déjà bien tracés dans la poussière qu’ils s’apprêtent à faire mordre à leurs proies. Quand on parvient à marquer son territoire à Naples, Everton, West-Ham, Monaco ou Liverpool, c’est qu’on a du potentiel.

Aux JO 2012, 7 des 23 ont atteint les ¼ de finale du prestigieux tournoi. Déjà emmenés par Aliou Cissé. L’actuel sélectionneur s’est longtemps fait les griffes chez les Lions en devenir, et c’est une des forces de ce clan. La filière de formation conçue en étroite collaboration avec le FC Metz notamment porte ses fruits.

Tous, sauf un (le gardien Khadim N’Diaye), évoluent en Europe : France et Angleterre principalement, ils sont donc formés aux bonnes stratégies de chasse et à la discipline de groupe nécessaire pour une telle épreuve.

Dans les éventuels points faibles, M’Baye Leye citait les replacements tactiques et les 2 gardiens au palmarès modestes. Et Khali Fadiga pointait le manque d’expérience de Cissé à ce niveau.

A voir, face à une opposition plus consistante que celle de la Pologne.