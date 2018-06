Saransk, 8 heures de train sur les traces de Gérard !

Saransk est la ville surprise des stades hôtes de cette Coupe du Monde, la plus petite aussi. Elle est la capitale de la Mordovie, une république oubliée même des Russes mais pas de Gérard Depardieu, domicilié officiellement là-bas.

D’ailleurs, Saransk est difficilement accessible. De Samara d’où je venais, seul un train de nuit reliait cette cité de 307.000 habitants un peu perdue au centre de la Russie. Et c’est précisément pour cela que les autorités russes ont voulu profiter de cet événement mondial pour rendre ou donner un coup de projecteur sur la ville. Une ville plutôt jolie d’ailleurs, agréable et dont l’Eglise Orthodoxe édifiée devant une immense statue (les Russes aiment cela) de Feodor Ushakov un célèbre amiral de l’empire Russe du 18ème siècle, demeure le principal centre d’intérêt.

Evidemment, après 8 heures de trajet nocturne, sous les chants colombiens, seul dans une couchette inconfortable, l’arrivée du train en gare de Saransk est surtout une délivrance. Reste à trouver un taxi, l’hôtel puis le stade car il y a match entre la Colombie et le Japon.

Saransk possède un point commun avec Néchin en Belgique. Pas la cathédrale Orthodoxe, pas les grandes artères répartissant les districts, pas la rivière Insar mais … Gérard Depardieu.

L’exil opportuniste du génial acteur français est passé par ces deux villes. Après Néchin, Gégé et ses Valseuses ont jeté leur dévolu sur Saransk. Depardieu y possède un appartement dans le centre mais on a peu de chance de le voir au stade apparemment. Le foot ce n’est pas trop son truc. On sait que c’est plutôt le vin mais ça ne doit pas être cela non plus qui l’a attiré ici.

Pourtant en arrivant au stade, en tant que fan de ses rôles sous la direction de Bertrand Blier ou de Truffaut, j’espérais apercevoir la star au pays des tsars. Mais pas de Gérard, juste des supporters avançant deux par deux …

Rentré à l’hôtel, par Le dernier métro j’avais à peine de l’appétit pour le Buffet froid, allez vite enfiler ma Tenue de soirée et au lit après deux jours sans sommeil réel.

Le lendemain départ de Saransk depuis son aéroport international, enfin c’était encore un aérodrome il y a 2 mois. On a goudronné quelques kilomètres de bitume supplémentaire, histoire d’allonger la piste pour accueillir des Airbus et des Boeings.

Mais qui dit aéroport, dit une nouvelle chance de croiser Cyrano. Il a dû le fréquenter cet aéroport le Gérard, il a surement déposé ses valises sur ce tapis roulant, il a probablement utilisé ces toilettes, il a croisé le regard de La femme d’à côté à la Gate 1, 2 ou 3, il est même peut-être là !

Rien de tout cela. Et pas le moindre suspens. Seul un avion attend sur la piste de Saransk. Un seul, le mien qui me ramène à Moscou en transit avant de mettre le cap un peu plus tard vers Volgograd.

Saransk n’est ni un pic, ni un cap, ni une péninsule mais une petite ville sympathique avec Un pont entre deux rives et dont le citoyen le plus célèbre est resté discret, Hélas pour moi.