Sans briller, la France de Deschamps est sûre de ses forces

En tant que joueur, Deschamps à tout gagné (une Coupe du Monde et un Euro avec la France, deux Champions League avec Marseille et la Juventus, notamment). Et depuis qu’il a embrayé sur une carrière d’entraîneur, son aura continue de faire des merveilles. Dès ses premiers pas sur un banc de touche, DD emmène l’AS Monaco en finale de la C1. Pour ses retours à la Juve et à l'OM, il empile les trophées. Enfin, à la tête des Bleus, le Basque atteint la finale de l’Euro 2016.

Le potentiel offensif de cette formation est assez impressionnant. En plus du trio titulaire Antoine Griezmann - Kylian Mbappé - Olivier Giroud , les Ousmane Dembélé , Nabil Fekir , Thomas Lemar et Florian Thauvin peuvent tous faire basculer une rencontre sur un geste ou une illumination. Même si tout se talent ne s’est pas encore complètement traduit sur les pelouses russes, les qualités techniques de ces joueurs imposent la prudence adverse.

Le système préférentiel

Le 4-2-3-1 avec Griezmann dans sa meilleure position

Pragmatique, le sélectionneur a cherché tout au long du tournoi la bonne formule. Après avoir débuté face à l’Australie en 4-3-3, Deschamps a rapidement réinstallé Giroud en pointe de son 4-2-3-1 pour offrir plus de liberté à Griezmann.

Si l’animation offensive n’est pas toujours optimal - la connexion ‘Grizou-Giroud’ est trop timide, Mbappé veut parfois trop en faire -, les bases défensives des Bleus sont parfaitement posées. La paire Samuel Umtiti-Raphaël Varane est solide et (quasi-) inébranlable. Le Barcelonais étale toute sa puissance physique tandis que le Madrilène assume (enfin) le rôle de patron que tout le monde lui prédit depuis de longues années. Devant eux, N’Golo Kanté court partout et Paul Pogba a nettoyé son jeu pour redevenir le maître à jouer de cette équipe.

Les deux seules interrogations concernent d’un côté la faculté des latéraux à tenir le rythme et la ‘personnalité tactique’ de celui qui sera aligné sur le flanc gauche de l’attaque.

Pavard et Hernandez ont profité des blessures de Djibril Sidibé et de Benjamin Mendy pour s’installer dans le onze de base de Deschamps. Ils n’en sont plus sortis. Le gaucher de l’Atletico de Madrid fait parler sa hargne et son vice. Le longiligne droitier de Stuttgart est quant à lui la grande révélation française de ce tournoi. Sa fiabilité, son aisance technique et son engagement font merveille. Méconnu, il s’est distingué en huitièmes face à l’Argentine d’une fantastique reprise de volée qui n’a laissé aucune chance au malheureux Franco Armani et qui a remis les Bleus sur la bonne voie. Mais les deux jeunes joueurs de 22 ans manquent d’expérience à ce niveau. Peuvent-ils dès lors maintenir ce rythme ? La pression d’une demi-finale ne sera-t-elle pas trop dure à assumer ? DD est confiant.

L’inconnu de l’équipe de départ des Bleus face aux Diables Rouges se situe à gauche dans la ligne des trois milieux offensifs. Suspendu face à l’Uruguay, Blaise Matuidi tient la corde. Son abattage, son expérience et sa capacité d’adaptation jouent en sa faveur. Titulaire contre la Celeste, Corentin Tolisso a eu du mal à se situer dans cette nouvelle position. S’il est monté en puissance dans ce match, ce n’est pas son meilleur poste et son poids se fait moins sentir. Enfin, Deschamps pourrait choisir la solution offensive et relancer alors Thomas Lemar, voire Nabil Fekir. Mais le Monégasque est loin de sa meilleure forme tandis que le profil du Lyonnais, rayonnant dans l’axe, est assez proche de celui de Griezmann.