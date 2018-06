Romelu Lukaku élu "Homme du Match" par la FIFA : "On peut faire la misère à toutes les équipes"

Auteur de deux des trois buts de la Belgique face au Panama, Romelu Lukaku a été élu "Homme du Match" par la FiFA.

Après une première période assez délicate au cours de laquelle il a éprouvé des difficultés à se créer des occasions, l'attaquant des Red Devils s'est libéré en deuxième période en inscrivant un but d'un joli plongeon de la tête et un deuxième d'une subtile pichenette.

"En première mi-temps, on a eu des problèmes avec les consignes tactiques. On s'est calmé à la mi-temps et en deuxième période, on a suivi les consignes et cela a été beaucoup mieux. Je pense que Dries a eu un moment de classe. C'est un top joueur dans notre équipe. Eden a été, de son côté, le meilleur joueur sur le terrain. On doit désormais se concentrer sur le prochain match", a expliqué Romelu Lukaku au micro de la RTBF.

Et de poursuivre : "De tous les favoris, on a été les meilleurs en ce début de Mondial. Même si l'adversaire n'était pas un gros calibre. On peut être content de la 2ème mi-temps et il ne faut pas toujours se concentrer sur le négatif."

"Dans les 10 ou 15 premières minutes, je voyais dans les visages qu'il y avait de la crispation mais au fur à mesure, cela a évolué. On sait ce qu'on peut faire", a-t-il souligné.

Big Rom améliore son record. Meilleur buteur de l'histoire de notre équipe nationale, il est désormais à 38 buts alors qu'il n'a que 25 ans !

Il dispute son troisième grand tournoi avec les Diables et à chaque fois, il a trouvé le chemin des filets. Il avait ainsi marqué contre les Etats-Unis au Mondial 2014 au Brésil et contre l'Irlande à l'Euro en France en 2016. La preuve qu'il est un buteur exceptionnel même si certains en doutent encore !

"Je suis vraiment relax. J'ai beaucoup plus d'expérience et je suis relax à l'image de toute l'équipe. On sait de quoi on est capable. On peut faire la misère à toutes les équipes. On travaille très dur et le niveau, même à l'entraînement, est très élevé. On se considère comme une des meilleures équipes. On ne doit pas sous-estimer les autres équipes mais on doit avoir confiance en nos qualités et continuer à progresser. Je suis serein et je m'amuse beaucoup plus", a-t-il conclu.