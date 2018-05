Rodrigo Beenkens: "Nous ne voyons pas le même sport Monsieur Martinez!"

Philippe Albert et Rodrigo Beenkens étaient présents sur le plateau de Benjamin Deceuninck pour débriefer la pré-sélection des Diables Rouges en vue du Mondial 2018 en Russie. Notre journaliste ne comprenait pas la justification de Roberto Martinez concernant la non-sélection de Radja Nainggolan.

"Je suis complètement abasourdi par ce que j'entends... Pas tellement par le choix de Martinez - un choix il faut le respecter - mais par sa justification. C'est ça vraiment pour moi qui est incompréhensible. Martinez est un homme intelligent, un homme brillant. Je ne peux pas imaginer qu'un homme pareil se mette maintenant 95% de l'opinion publique à dos..."

Pour lui, ce choix pèse clairement sur l'ambiance autour des Diables en Belgique: "Ça doit être la fête aujourd'hui, la Belgique est en Coupe du monde. Nous sommes parmi les huit pays les plus cités, aujourd'hui ça doit être la fête on a l'impression qu'on est à un enterrement royal. Pourquoi prend il le risque de se mettre toute l'opinion publique à dos? Il y a t-il des choses qui se sont passées entre Nainggolan et Martinez, beaucoup plus grave qu'on ne l'imagine pour en arriver là."

Pour Rodrigo Beenkens, on interroge là la vision même que l'on a du football: "Quand je vois cette liste ça veut dire que Thorgan Hazard, que Januzaj et même que Mertens dont les dernières semaines n'étaient pas top sont non seulement du même niveau mais sont supérieurs à Nainggolan. Alors nous n'avons pas la même vision du football, nous ne voyons pas le même sport Monsieur Martinez!" il ajoute, "Maintenant si dans l'esprit de Martinez l'objectif était de prendre Nainggolan comme 23ème homme et de le faire jouer 4 minutes contre le Panama alors en effet, autant qu'il reste à la maison."