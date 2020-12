Rodrigo Beenkens : "C'est là qu'on se dit que les Diables rouges ont de la chance d'être n°1 au classement FIFA"

Dans l’InstaLive RTBF Sport ce lundi, Rodrigo Beenkens a répondu à vos questions ! Tirage au sort des groupes qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022, l’avenir des Diables, le "cas" Eden Hazard… On revient sur les meilleurs moments de ce Live avec vous !

"Quel stress ce tirage", plaisante le journaliste de notre rédaction ! "J’en ai vécu beaucoup de ces tirages… quand on n’était pas dans le pot 1. C’est là qu’on se dit qu’on a de la chance d’être numéro un au classement FIFA, on vit un peu la situation que l’Allemagne a vécue pendant des années. C’est un avantage extraordinaire de se retrouver dans ce pot 1, en plus du joker que nous offre la Ligue des Nations !"

Rodrigo ne peut s’empêcher de comparer cette situation au cyclisme, au cyclocross pour être précis : "Une non-qualification pour la Coupe du Monde pour les Diables rouges, c’est comme dire à Mathieu Van der Poel qu’il ne terminera pas dans les dix premiers des championnats du Monde de cyclocross s’il est en pleine possession de ses moyens."

Que penser de ce groupe E où se retrouvent les Diables rouges ? Rappelons que celui-ci est composé de la Belgique, du pays de Galles, de la République tchèque, de la Biélorussie et de l’Estonie. "La première équipe qui ressort, c’est le pays de Galles. C’est sans doute l’équipe qui nous a fait le plus mal ces dernières années… S’il y avait un tournoi qu’on aurait pu gagner, c’est quand même cet Euro en 2016. Sur les huit dernières qualifications à la Coupe du Monde, on a joué quatre fois le pays de Galles, soit une fois sur deux. Pays désormais entraîné par Ryan Giggs, un ancien joueur exceptionnel."

Mais quid du niveau de ceux qui se présentent comme notre principal adversaire dans ce groupe ? "Je pense que le pays de Galles est moins fort qu’à l’époque de Giggs ou de Ian Rush. Sur les trois dernières rencontres face à cet adversaire, on a perdu à deux reprises, et partagé une fois […] C’est bis repetita, les Gallois savent tous sur nous, on sait tout sur eux."

Rodrigo Beenkens conclut : "Pour moi la République tchèque est moins forte qu’avant, et le pays de Galles aussi est moins fort alors que les Belges sont meilleurs qu’avant, enfin j’espère."