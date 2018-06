Rodrigo Beenkens après Belgique-Panama : "Soutenons ces Diables, zut!"

Au lendemain de la victoire 3-0 face au Panama, Rodrigo Beenkens a tiré les enseignements de cette rencontre, et il se veut résolument positif. “Dans un tournoi, lorsqu’on veut aller le plus loin possible, la seule chose qu’on retient ce sont les résultats. On aurait pu être meilleur. Mais le premier examen est réussi.”

Reste ce trou d’air en milieu de première mi-temps, alors que les débuts des Diables avaient été réussis dans cette rencontre.“Même les joueurs que j’ai interrogés après le match n’ont pas pu répondre à cette question. Ce n’est pas une question de stress car 8 des joueurs alignés étaient déjà présents au Brésil, il n’y avait que Boyata qui n’avait jamais été aligné dans un grand tournoi. Peut-être un manque d’initiative et de mouvement, j’ai vu beaucoup de joueurs très statiques. Mais on a des garçons comme Dries Mertens qui peuvent faire basculer un match sur un coup d’éclat.”

La Belgique aura finalement concédé peu d’occasions, mais celles-ci ont surtout remis en lumière la question des flancs dans cette défense à 3. “Contre une opposition plus forte, avec des flancs percutants, il y aura des espaces entre nos défenseurs centraux et nos joueurs de flanc, et il faut travailler là-dessus. Ce pourquoi j’ai trouvé très intéressant le fait d’avoir changé le système dans les dernières minutes avec une défense à 4. D’autant qu’on sait que Vermaelen et Kompany sont encore indisponibles.

Vertonghen a pris une carte absolument stupide

S’il fallait chercher ailleurs encore du négatif dans la prestation de nos Diables rouges, le voici : les cartons jaunes. Face au Panama, c’est regrettable, surtout que ce sont des joueurs importants. Vertonghen a pris une carte absolument stupide et dans ce cas-là on n’a pas beaucoup de solutions de remplacements… De Bruyne est fondamental et Meunier a un seul back-up, Chadli, qui est d'ailleurs le seul back-up pour les deux flancs. On a un peu de chance car si De Bruyne avait pris un carton rouge, on n’aurait rien pu dire. J’espère qu’à la fédération, quelqu’un lui dira de se calmer à l’avenir dans ce genre de situation.

Selon lui, deux joueurs peuvent être mis en épingle aujourd’hui. “Il y a deux postes qui sont essentiels d’un point de vue psychologique. Le gardien d’abord, qui doit pouvoir nous sauver des points. Je reviens sur l’arrêt de Thibaut Courtois à 1-0 qui est génial. Avec beaucoup d’humour, il a rappelé que c’était grâce à Messi qu’il avait fermé ses jambes. On peut revenir sur la première mi-temps de Lukaku où il a été moins alimenté. Mais pour les buteurs, on ne retient que les buts. Et en mettre 2 lors du premier match, jusqu’à preuve du contraire il n’y a que Cristiano Ronaldo qui a réussi à faire mieux. Le mental pour un buteur est essentiel, et sa Coupe du monde est lancée.”

Et notre expert de conclure par cet appel à la positivité en ce début de Coupe du monde. “S’il n’y avait pas eu ces trois cartes jaunes, j’aurais dit “rien à dire.” On peut jouer sur la qualité et sur la faiblesse de l’adversaire, mais on n’a pas de joueurs blessés. Moi je voudrais qu’on soit positif. Les Belges ont gagné 3-0 contre une équipe qui n’est pas la meilleure. Certains ont dit que c’était la plus mauvaise mais je n’ai pas trouvé le Panama plus faible que l’Arabie Saoudite par exemple. Soyons positifs, critiques quand il le faut mais soutenons ces Diables qui ont quand même gagné 3-0 ce match d’ouverture, zut !”