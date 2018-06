Roberto Martinez va donner du temps de jeu à Tielemans et Dendoncker contre le Costa Rica

Ce dimanche, Roberto Martinez a donc donné son dernier entraînement au Belgian Football Centre de Tubize. Durant près de trois semaines, les Diables rouges ont pu travailler dans des conditions et dans un environnement réservé. Avant le match amical contre le Costa Rica et avant le départ à Moscou ce mercredi 13 juin, l'heure est venue de tirer un premier bilan.

Hormis les doutes subsistant toujours en ce qui concerne les cas Kompany et Vermaelen (qui a repris l'entraînement collectif ce dimanche), le coach fédéral se montre confiant avant d'affronter une équipe du Costa Rica qui possède quelques points communs avec le Panama, notre premier adversaire au Mondial (ce sera le 18 juin).

"Je pense que ce sera un match différent de ceux qu’on a déjà disputés. Ce sera intéressant pour nous de voir une équipe qui joue un système qui a prouvé son efficacité à la coupe du monde précédente. C’est une équipe qui sait tirer avantage de ses qualités, qui est très courageuse et presse très haut. Et au niveau de l’état d’esprit, c’est comparable à ce que le Panama aura. Costa Rica a rencontré le Panama en phase de qualifications pour le Mondial, en zone Concacaf. Au niveau offensif, ce sont des équipes différentes mais elles sont comparables au niveau du courage et surtout dans la volonté de vouloir rivaliser avec tout le monde", a expliqué Roberto Martinez à notre micro.

Certains éléments devraient être épargnés ce lundi. Tout porte à croire que Dedryck Boyata sera titularisé à la place de Laurent Ciman et les jeunes Tielemans et Dendoncker vont avoir leur chance à un moment donné. Mais ils ne commenceront sans doute pas.

"Je pense qu’on va donner l’opportunité à d’autres joueurs de se montrer, a déclaré le coach fédéral. Il est important pour nous que chaque élément du groupe de 24 joue quelques minutes avant le Mondial en Russie. Pour le moment, dans notre situation, il y a deux joueurs de champ qui n’ont pas encore eu de temps de jeu. Dedryck Boyata a joué quelques minutes dans les deux derniers matches et il est important pour lui d’obtenir un peu plus de temps de jeu. Le temps est venu dans cette préparation de voir Youri Tielemans et Leander Dendoncker à l’œuvre sur le terrain."

Roberto Martinez continuera à faire confiance à son onze habituel au coup d'envoi (Boyata étant préféré à Ciman) mais lorsqu'on lui demande si le onze qui commencera contre le Costa Rica sera celui qui débutera contre le Panama, il s'avère plutôt prudent : "Non, l'équipe qui débutera face au Costa Rica ne sera sans doute pas celle que j'alignerai face au Panama parce que nous sommes toujours dans l'attente des deux joueurs blessés (Kompany et Vermaelen, ndlr) qui sont en train de se battre pour revenir et faire partie du groupe. Pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir décider du 11 de base face au Panama. Nous devons juste permettre à chaque joueur d'être dans les meilleures conditions possibles afin qu'il puisse aider l'équipe. La meilleure condition physique, tactique, mentale et technique pour aider l'équipe et le test contre le Costa Rica devra nous aider à atteindre ces différents objectifs."

L'équipe belge probable contre le Costa Rica : Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco, Mertens, E.Hazard et Lukaku.