Roberto Martinez satisfait de la progression de Batshuayi et sous le charme de Januzaj

Ce lundi, tous les Diables rouges, à l'exception de Simon Mignolet qui bénéficie de quelques jours de repos après la finale de Ligue des Champions, ont rejoint Tubize pour entamer la préparation pour la Coupe du Monde.

Pour ce premier jour avec le groupe (presque) au complet, pas de joueur à l'interview mais juste le sélectionneur national, Roberto Martinez.

Dans un premier temps, il a évoqué l’état de santé de certains de ses joueurs. Si l’inquiétude règne encore en ce qui concerne Vermaelen, l’espoir est grand pour Batshuayi. "Il y a une série de joueurs que l’on suit attentivement sur le plan médical. Thomas Vermaelen est l’un d’eux. On est attentif à sa situation. On a analysé l’état de santé aussi de Michy Batshuayi. Il s’entraîne à nouveau normalement avec le groupe et maintenant on va voir ce que cela donne en match. On est vraiment heureux avec sa progression. Romelu Lukaku n’a joué que 20 minutes avec son club en finale de FA Cup. De son côté, la situation est plutôt positive. Il reste Jordan Lukaku touché aux deux genoux. A part cela, tout le monde est fit et disponible et prêt à travailler", a-t-il confié à notre micro.

L'occasion sans doute de clore le débat sur la non sélection de Radja Nainggolan qui, la semaine passée, a fait couler beaucoup d'encre et provoquer la colère de bien des supporters des Diables rouges.

"Je respecte et je comprends. C’est une réaction normale quand il s’agit d’un nom populaire. D’un autre côté, c’est clair qu’on doit prendre des décisions impopulaires et pas pour rendre les gens heureux. On a un groupe important qui doit montrer qu’il est capable de constituer une équipe qui peut réussir à faire une bonne Coupe du Monde. Je suis certain qu’il y a de la compréhension derrière cette décision et maintenant il faut aller de l’avant et de travailler avec les joueurs que nous avons à notre disposition et de former une unité entre le public, joueurs, staff et les membres de la Fédération. Et ce, pour vivre un tournoi excitant", a-t-il souligné.

Et de conclure sur le fait qu'il n'y a strictement aucun problème personnel entre les deux hommes. "J’ai été jusqu’à Rome pour voir Radja en face à face. Il connaît les raisons de mon choix. On a eu une très bonne conversation. Je comprends que les personnes essayent de spéculer sur les raisons qui m’ont poussé à prendre cette décision. Elles sont d’ordre purement tactiques compte tenu des autres joueurs offensifs à ma disposition dans le groupe et en fonction de ce qui nous attend à la Coupe du Monde. Il n’y a rien d’autre que cela, aucun autre aspect dans le choix. Bien sûr, ce n’est pas une décision populaire. Cela aurait été plus facile pour moi d’accumuler des noms. On doit surtout accumuler des individualités dont on peut attendre de grandes performances de match en match. De temps en temps, cela signifie qu’il faut prendre des décisions difficiles pour y parvenir ?"

Il devra encore le 4 juin prochain faire des choix compliqués lorsqu'il va devoir enlever 5 joueurs de son actuelle sélection mais il assume. "Ce n'est de toute façon par une fin en soi pour joueurs qui ne seront pas repris".

Le coach espagnol pourrait créer la surprise en reprenant un Adnan Januzaj qu'il a encensé en conférence de presse la semaine dernière et dont il a encore souligné, à notre micro, l'excellente fin de saison réalisée avec la Real Sociedad. "Certains joueurs font partie du groupe depuis 2 ans et ont disputé les matches de qualification. D'autres ont fini la saison en force comme Adnan Januzaj qui a été une révélation sur les six derniers matches en club, a relaté Roberto Martinez. Je pense que c'est une combinaison. Je dois être ouvert d'esprit et profiter de chaque session d'entraînement pour évaluer mes troupes. Ensuite, prendre ma décision finale le plus près possible du 4 juin, en fonction du niveau de chaque joueur".