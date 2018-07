Roberto Martinez ferait partie des favoris pour reprendre la sélection espagnole

L'Espagne a quitté le Mondial la tête basse après sa défaite contre la Russie. Le point final d'une Coupe du Monde qui avait débuté avec le licenciement de Julen Lopetegui. Fernando Hierro, qui avait repris la sélection en dernière minute, ne devrait pas rester en poste. Les spéculations concernant le futur entraîneur de la Seleccion vont bon train.



Roberto Martinez serait très bien positionné pour enfiler le costume de sélectionneur de la Roja. Il serait même le candidat N.1 de Luis Rubiales, le président de la fédération, selon l'émission El Larguero de Cadena Ser. Michel, Luis Enrique ou Quique Flores (tous libres) sont également cités.



Le principal intéressé ne semble pas apporter beaucoup de crédit à cette rumeur. "En Espagne, les gens ne me connaissent pas vraiment (il a fait toute sa carrière en Angleterre, ndlr). Je serais surpris d'être appelé par l'équipe nationale", a confié le catalan dont les propos sont rapportés par AS. "Je n'ai pas de clause dans mon contrat mais la seule chose sur laquelle je me concentre actuellement c'est le match contre le Brésil."



La situation contractuelle de l'entraîneur des Diables rouges risque aussi fortement de compliquer les désirs espagnols. L'ex-coach d'Everton a prolongé pour deux ans supplémentaires avant le Mondial.



Bart Verhaeghe, le président de la commission technique de l'Union belge, est conscient que son entraîneur pourrait être courtisé. "C'est le football. Beaucoup de choses peuvent se passer", a-t-il confié à notre micro. "Mais par contre, Roberto est un gentleman. Je crois que je suis aussi un gentleman. On se respecte beaucoup. J'ai pris le risque de le garder si cela allait mal. Je crois que lui a pris le risque de rester si tout va bien avec la Belgique, si on est champion de monde. Je crois - et je n'ai pas de doute aujourd'hui - que cela ne va pas changer. On verra."