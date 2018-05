Roberto Martinez dévoile ce lundi la liste des 23 Diables pour le Mondial (Live vidéo 11h45)

Ce 21 mai à midi, au National Football Centre de Tubize, Roberto Martinez va dévoiler sa liste des 23 Diables rouges pour la Coupe du Monde qui se tiendra du 14 juin au 15 juillet en Russie.

Le coach fédéral donnera aussi une liste de 12 réservistes qui devront se tenir prêts à intégrer le groupe s’il arrive un pépin à l’un des 23 sélectionnés.

14 joueurs sont actuellement assurés d'aller en Russie : Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Vincent Kompany, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Yannick Carrasco, Axel Witsel, Marouane Fellaini, Mousa Dembélé, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku.

Les 15ème et 16ème seraient Thomas Vermaelen et Michy Batshuayi s'ils sont évidemment retapés à temps. Le premier est blessé aux ischios et le second à la cheville.

Cela laisse donc peu de places disponibles pour arriver à 23.

On attend à présent les réponses à de nombreuses questions pour compléter le noyau :

- Radja Nainggolan sera-t-il de la partie ? Si oui, Thorgan Hazard et Youri Tielemans vont-ils se disputer la dernière place disponible au milieu de terrain ? Si les deux sont repris, qui va alors sauter ?

- Matz Sels ou Koen Casteels comme n°3 ?

- Qui va rejoindre Kompany, Alderweireld et Vertonghen (et sans doute Vermaelen) en défense ? Qui sera choisi parmi Dendoncker, Kabasele, Ciman et Boyata ?

- Nacer Chadli sera-t-il repris malgré son manque cruel de temps de jeu à West Bromwich en 2018 ?

- Si Michy Batshuayi est bien rétabli, qui sera alors le troisième attaquant derrière Romelu Lukaku et Batshuayi ? Divock Origi ou Christian Benteke ? Va-t-il reprendre 3 avants ?

- Y aura-t-il une grosse surprise (style Timothy Castagne ou Edmilson Jr ?) comme ce fut le cas en 2014 avec la sélection de Divock Origi ?

A suivre en direct vidéo sur Auvio, RTBF.be/sport, sur notre page Facebook ainsi que sur la Une en télé.