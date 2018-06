Roberto Martinez détaille sa liste des 23 pour la Russie (LIVE vidéo lundi 10h)

Ce lundi 4 juin est la date limite à laquelle la liste définitive des 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde en Russie doit être communiquée à la FIFA.

Roberto Martinez a donc dû trancher sachant que les sélections ont encore droit à un "joker médical" (en cas de blessure d'un joueur) jusqu'à 24 heures avant leur entrée dans la compétition. C'est important à noter sachant que plusieurs éléments de l'actuel groupe des 28 (Vincent Kompany et Thomas Vermaelen plus précisément) se trouvent dans une situation délicate. Vince The Prince s'est blessé contre le Portugal et aurait passé un scanner ce dimanche pour connaître la gravité de cette blessure tandis que le défenseur du Barça ne devrait pas être totalement rétabli avant deux semaines.

Ce sont évidemment deux joueurs presqu'indispensables à notre équipe nationale. Cela peut évidemment avoir une influence dans les choix opérés par le coach fédéral.

Qui seront donc les 5 "exclus" ?

S'il apparaît clairement que Koen Casteels sera bien le n°3 dans la hiérarchie des gardiens et que Matz Sels va donc "sauter" de la liste, la situation est un tantinet plus compliquée pour les autres postes.

Leander Dendoncker et Christian Kabasele n'étaient même sur le banc contre le Portugal. C'est un signal pas très positif les concernant. Jordan Lukaku n'a pas été testé contre les Champions d'Europe. Ce n'est pas un très bon signe non plus pour le joueur de la Lazio.

Par contre, Adnan Januzaj pourrait bien être la surprise de la sélection. Son entrée au jeu, à la place de Dries Mertens, a été assez convaincante et il semble de plus en plus plaire à Roberto Martinez qui n'a pas cessé de l'encenser dans les différentes interviews accordées depuis l'annonce de la liste des 28.