Réduits à 10, les Colombiens déçoivent et craquent face au Japon

Le Japon met immédiatement beaucoup de pression. La Colombie est bousculée d’entrée. Et dès la troisième minute, les 'Samouraïs bleus' trouvent la faille sur une contre-attaque rapidement menée.

Shinji Kagawa lance Yuya Osako dans le dos de la défense. L’attaquant japonais prend le meilleur sur Davinson Sanchez et s’offre un duel avec le portier adverse. David Ospina sort parfaitement et repousse le danger mais le ballon revient dans les pieds de Kagawa à l’entrée de la surface. Le n°10 prend sa chance. Son tir prend la bonne direction mais est stoppé fautivement de la main par Carlos Sanchez. C’est penalty… et carton rouge (3’) ! Kagawa ne laisse pas passer cette énorme chance et met les Japonais aux commandes de la rencontre (6’).

Les Cafeteros ne se démobilisent pas et tentent rapidement de réagir. Radamel Falcao alerte une première fois Eiji Kawashima (12’). Mais les hommes de Jose Pekerman doivent faire attention, les Japonais sont libérés et jouent tous les coups à fond comme sur cette nouvelle incursion d’Ozako (32’).