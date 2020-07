Rami fête les Belges à sa manière : "Ce n'est pas de ma faute si vous avez été moins intelligents que nous"

Adil Rami a voulu souhaité une bonne fête nationale aux Belges. Il a donc adressé un petit message sur Instagram via une story. "Une petite rivalité est née entre la France et la Belgique, et depuis la Coupe du monde je sens qu’il y a beaucoup, beaucoup de rancune, de haine. Mais comme je le dis tout le temps, rivaux mais pas ennemis. Alors je souhaite une bonne fête à tous les Belges."

"J’ai pas mal d’amis belges, avant quand je parlais avec eux on discutait de tout et de rien, maintenant direct ils me disent 'on était meilleurs que vous à la Coupe du monde'... Mais c’est fini, passez à autre chose!" ajoute le joueur français. "Ce n’est pas de ma faute si vous avez été moins intelligents que nous, pour une fois, à vouloir montrer votre jeu dès le départ. Franchement, superbe équipe, c’était très fort, rien à dire, mais la France c’était l’équipe qui savait s’adapter. Elle a caché son jeu, on l’a critiquée, On a marché à l'ombre, on a dit qu’elle ne jouait pas au ballon… Mais quand il a fallu sortir le grand jeu, qu’est-ce qu’il s’est passé? Je vous aime énormément les Belges. Gardez le tête froide et le cœur chaud. Je vous dis bonne fête et arrêtez avec cette rancune."