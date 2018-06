Rajeunie, l’Espagne peut retrouver son trône

Terriblement décevants au Brésil en 2014 (éliminés dès le premier tour) et en France il y a deux ans (défaits en 1/8èmes de finale par l’Italie), les champions du monde 2010 et doubles champions d’Europe 2008-2012 n’en restent pas moins favoris pour remporter la 21ème édition de la Coupe du Monde.

La sélection espagnole peut encore et toujours s’appuyer sur trois des meilleurs clubs européens actuels et sur des talents hors du commun. Le Barça, le Real et l’Atlético régalent les observateurs et leurs résultats en font saliver plus d’un. Douze présences en quarts de finale de Champions League, sept en demie et cinq en finale pour quatre victoires depuis l’échec brésilien. Tout simplement énorme ! Et si on ajoute à ce décompte les succès en Europa League de Séville (2015 et 2016) et de l’Atléti (2018), ça donne le tournis.

Le football espagnol a donc encore de très beaux jours devant lui.

De plus, l’arrivée de Julen Lopetegui en 2016 a donné un coup de jeune à la Roja. Vainqueur des Euros 2012 avec les U19 et 2013 avec les U21, le coach basque a décidé d’installer ‘ses’ hommes (David De Gea, Nacho Fernandez, Dani Carvajal, Thiago Alcantara, Koke, Saul Niguez, Isco et Rodrigo) tout en continuant à s’appuyer sur certains cadres incontournables (Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, Andrés Iniesta et David Silva). Exit donc les Cesc Fabregas, Juan Mata, Iker Casillas ou Juanfran. Pour retrouver les sommets ? Présentation.