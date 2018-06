Raheem Sterling parie sur ... l'Angleterre au Mondial

"On ne va pas là-bas pour se ramasser en quart de finale", prévient l'attaquant anglais de Manchester City Raheem Sterling. "Il suffit en effet de lire la liste des 23 sélectionnés pour comprendre qu'on doit viser beaucoup plus haut. La titre doit donc être notre objectif", a déclaré l'ex-attaquant de Liverpool, qui défiera les Diables Rouges le 28 juin à Kaliningrad dans le Groupe G.

"Nos joueurs sont tous assez forts mentalement pour se persuader que personne ne va nous arrêter", a poursuivi Sterling devant la presse anglaise.

L'Angleterre a jusqu'à présent dû se contenter d'un seul sacre - controversé - conquis à domicile en 1966. Depuis elle n'a dépassé qu'une seule fois le stade des quarts de finale, en 1990 (quatrième).

Gareth Southgate a sélectionné un groupe de jeunes joueurs talentueux dont Dele Alli, Harry Kane et Sterling. Mais au pays les gens ne semblent pas trop y croire, après les éliminations en phase de groupes en 2014, et en huitième de finale à l'Euro'2016.

"Je ne vais pas me rendre en Russie avec en tête l'espoir d'atteindre les huitièmes", a conclu Sterling. "Il faut regarder beaucoup plus haut car on a les qualités pour remporter ce mondial..."