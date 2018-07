Rafael Marquez, 39 ans et cinq Coupes du monde, raccroche

Le Mexicain Rafael Marquez a officiellement raccroché mettant un terme à une carrière longue de 22 ans, avec cinq Coupes du monde au compteur (2002, 2006, 2010, 2014 et 2018). Le milieu de terrain a posté son message d'adieu sur les réseaux sociaux dimanche.

Vainqueur de la Ligue des champions et champion d'Espagne avec le FC Barcelone, Rafael Marquez était devenu, lors du Mondial en Russie, le troisième joueur à disputer cinq phases finales en Coupe du monde, après son compatriote Antonio Carbajal et l'Allemand Lothar Matthäus.

Le Mexicain a porté les couleurs de Monaco (1999-2003), avec qui il fut champion de France, de Barcelone (2003-2010), de New York Red Bulls (2010-2012), de Leon (2012-2014), d'Hellas Vérone (2014-2015) et d'Atlas (1996-1999 et 2016-2018), où il a débuté et fini sa carrière en club en avril dernier.

Dans une longue missive, Rafael Mazquez a retracé ses 22 dernières années faites de "beaucoup de sacrifices, d'efforts, de tristesse, parfois de déceptions, mais surtout de beaucoup de joies". Rafale Mazquez, c'est aussi 541 rencontres en clubs (21 buts), 148 matches avec l'équipe nationale mexicaine (19 buts).

"Football, tu m'as tellement apporté, je ne pourrai jamais te le rendre. Puisque c'est impossible de nous séparer, je serai toujours lié à toi. Simplement merci !", a-t-il écrit.

Il avait permis notamment au Mexique de créer la surprise en battant l'Allemagne tenante du titre (1-0) lors de la première rencontre du Mondial 2018. Avec 19 rencontres, il est le Mexicain ayant disputé le plus de matches en Coupe du monde.

Le Mexique avait été éliminé en 8es de finale par le Brésil (2-0).