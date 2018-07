Quel onze belge face au Brésil ? Joachim Mununga et Thierry Luthers donnent leur avis

Ce mardi dans Place Diables Rouges, David Houdret, Thierry Luthers et Joachim Mununga ont préfacé le quart de finale face au Brésil en tentant de dresser la liste des joueurs qui devraient débuter cette rencontre.

"Si Fellaini joue et que Mertens saute, quelle sera l’animation dans l’entre-jeu ? Un triangle avec deux pointes vers le bas qui seraient Witsel et Fellaini et De Bruyne un peu plus haut", se demande Thierry Luthers.

Et Joachim Mununga d'embrayer: "Je pense qu’en rajoutant Fellaini, on s’offre non seulement de la force et de l’impact physique pour contrer ce milieu de terrain brésilien. Et je pense qu’on s’offre aussi de la diversité dans notre jeu, c’est-à-dire qu’on va pouvoir combiner au sol parce qu’il est relativement très décent au niveau technique et certainement dans le jeu aérien. On s’offre une diversité dans notre jeu avec Fellaini. Je pense que c’est une très bonne chose."

"Les médians vont avoir défensivement un rôle capital parce que les Brésiliens vont quand même nous perforer par les flancs avec Neymar d’un côté et Willian de l’autre. Il va falloir aller aider Meunier et Vertonghen ou Chadli parce qu’il y aura du boulot là", souligne encore Thierry Luthers.

"Et c’est là toute l’importance de Martinez qui va devoir expliquer les lignes de course, insiste Joachim Mununga. Jouer à trois derrière, ce serait vraiment du suicide parce qu’on se retrouverait à jouer en 1 contre 1 face à Neymar, Willian ou Coutinho. Ce sont des joueurs qui sont relativement en forme et ce sont des joueurs qui ont cette faculté d’éliminer si facilement. Donc je pense qu’il va falloir dédoubler les flancs, des couvertures vont devoir se mettre en place. Et il faut bien qu’on se rappelle que pour marquer, il faut un moment passer par l’axe. Alors qu’ils soient dangereux par les flancs, ça va. Mais de grâce qu’on soit solides dans cet axe de jeu parce qu’il faut passer par là pour marquer."

Le débat Kompany ...

"Il y a un débat qui a vu le jour depuis le match d’hier, c’est Vincent Kompany. D’aucuns estiment qu’il n’a pas bien joué. Je ne fais pas partie de ceux-là. Il n’a pas fait un match extraordinaire, il a quand même peut-être joué bas, voire trop bas parce qu’il n’est pas encore à 100%", note Thierry Luthers.

Et Joachim Mununga de répondre : "Je ne l’aurais pas spécialement titularisé directement contre le Japon. Mais maintenant, il faut le laisser au risque de déstabiliser toute cette défense. De toute façon, c’est un problème de luxe de se demander si on joue avec Kompany ou Boyata. Mais je crois qu’aucune équipe ne peut se passer d’un Kompany à 100%. Kompany reste un homme, alors hier, s’il a fait une prestation qui était correcte selon moi, il lui faut quand même un peu de temps pour retrouver ses marques et reprendre ce rôle de réel leadership derrière."

La victoire face aux Samouraï bleus en huitièmes de finale a fait vibrer tout un pays mais tout n'a pas été parfait dans cette rencontre. Il ne faut surtout pas occulter ce qui n'a pas fonctionné. "On a le sentiment, et les joueurs le disaient aussi en interview après le match contre le Japon, qu’il va falloir élever son niveau de jeu parce que si on joue comme on l’a fait pendant 65 minutes hier face au Japon, on court peut-être à la catastrophe", concède Thierry Luthers.

La contre-attaque est ce qu’on maitrise le mieux, on a les joueurs qui s’y prêtent ...

Le mot de la fin revient à Joachim Mununga : "Le dernier goal qu’on marque hier, je pense que c’est la physionomie du match que l’on maitrise le mieux. Il n’y a aucune équipe qui repart en contre-attaque comme nous le faisons. On veut se persuader que les Diables peuvent faire de la possession de balle et que c’est notre atout majeur. Ils en sont capables, mais cela ne veut pas dire que c’est notre griffe et notre ADN. Je pense que la contre-attaque est ce qu’on maitrise le mieux, on a les joueurs qui s’y prêtent. Alors pourquoi ne pas l’utiliser contre le Brésil ? On a une réelle chance contre le Brésil. […] Au risque de vous étonner, je pense qu’un Carrasco, dans ce registre de contre-attaque, a les jambes pour aller faire très mal, mais pas dans sa position actuelle. Il ne doit pas spécialement débuter la rencontre, mais Carrasco pourrait être très intéressant avec ses grandes chevauchées en rentrant en cours de match."