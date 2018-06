Quand De Bruyne débriefe Angleterre-Belgique avec ses potes de Man City

La Belgique est venue à bout de l’Angleterre (1-0), jeudi à Kaliningrad, pour terminer à la première place du Groupe G. Le sublime but d'Adnan Januzaj, à la 51e minute de jeu, aura au moins un mérite pour notre formation : confirmer qu'ils s'imposent comme l'un des outsiders sérieux pour la victoire finale avec trois succès convaincants en trois matches, d'autant plus qu'un grandissime favori, l'Allemagne, est déjà rentré à la maison.

Après l’affrontement entre Anglais et Belges, et juste avant de monter dans le bus, Kevin De Bruyne a discuté avec Raheem Sterling, Fabian Delph et John Stones, ses équipiers à Manchester City. L’occasion d’aborder la suite de la compétition sans doute.

Après le Japon en 8e, il pourrait y avoir le Brésil en quart pour la Belgique.