L’Équipe de France peut bien compter sur son trio magique désormais. Privés de Karim Benzema pendant de nombreuses années, les Bleus peuvent apprécier à leur juste valeur les qualités du buteur du Real Madrid. Si l’alchimie n’a sans doute pas pris à temps, la machine est désormais lancée et les chiffres donnent le tournis.

Décisif à onze reprises cette année en équipe nationale, c’est le bilan minimal du trio infernal Benzema (9 buts, 2 assists), Mbappé (8 buts, 7 assists) et Griezmann (9 buts, 3 assists). Tout simplement impressionnant pour trois joueurs qui doivent jouer ensemble. À titre de comparaison, ces chiffres leur permettent d’être au niveau d’autres références internationales comme Lionel Messi (8 buts, 5 assists), Robert Lewandowski (11 buts, 1 assit) et Romelu Lukaku (11 buts, 1 assist) alors que ces derniers supportent un poids offensif plus important d’un point de vue individuel.

Dès l’annonce du retour du KB9, la France s’est mise à rêver d’une alchimie fantastique entre ses trois attaquants. Le journal L’Équipe avait même démontré l’enthousiasme général avant le premier match de préparation de cette nouvelle EDF en titrant "Tous les pays nous les envient". Sauf que l’Euro ne s’est pas du tout passé comme prévu même si Benzema n’a clairement pas démérité d’un point de vue individuel.