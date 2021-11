"C'est un moment comme ça, on a eu du mal à marquer, bien qu'on ait eu le jeu en mains" a confié le coach italien à la RAI. "C'est dommage, parce qu'on a eu des occasions en première période pour essayer de débloquer le match rapidement et jouer ensuite plus tranquille. C'est dommage parce que le groupe aurait dû être conclu avant ce match. On doit seulement retrouver ce qui nous a distingués jusqu'à aujourd'hui, et penser que nous avons raté deux penalties dans des matches décisifs (contre la Suisse, ndlr). Quand tu ne marques pas les occasions que tu as, tu peux clairement te retrouver en difficulté. On doit récupérer des forces pour (les barrages en) mars. Si on ira au Mondial ? Je suis totalement confiant, et peut-être même que nous le gagnerons..."

L'Italie compte quatre victoires en Coupe du monde (1934, 1938, 1982 et 2006).