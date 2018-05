Pour vous, Kevin De Bruyne a été le meilleur Diable cette saison parmi les 28 sélectionnés

Auteur d’une saison exceptionnelle avec Manchester City, Kevin De Bruyne a été, selon vous, le meilleur Diable rouge cette saison. Et ce, parmi les 28 joueurs sélectionnés actuellement par Roberto Martinez.

Vous avez été 2454 à participer à notre sondage. KDB a reçu 72% des suffrages. Il devance largement Romelu Lukaku (Manchester United) et Eden Hazard (Chelsea).

Les résultats du sondage (2454 participants) :

72% - Kevin De Bruyne

10% - Romelu Lukaku

6% - Eden Hazard

3% - Michy Batshuayi

2% - Dries Mertens

2% - Jan Vertonghen

1% - Mousa Dembele

1% - Thomas Meunier

1% - Laurent Ciman

Vainqueur de la League Cup et champion d’Angleterre avec les Cityzens, KDB n’a été devancé que par Mo Salah pour le titre de meilleur joueur de Premier League.

Cette saison, De Bruyne (37matches et 8 buts en PL) a battu un record en Angleterre, celui du plus grand nombre de passes décisives au bout de 100 rencontres de Premier League (43 assists). Comme l’a souligné l'institut d'analyses sportives Opta, le Diable Rouge, meilleur passeur cette saison (15), a devancé le Français Eric Cantona (39), l'Allemand Mesut Ozil (36), le Portugais Nani (34) et l'Espagnol Juan Mata (31) après le même nombre de rencontres.

Il sera, sans aucun doute, un des hommes à suivre lors du prochain Mondial même si ses stats sont actuellement moins impressionnantes avec les Diables rouges.