Pour Lloris, "La Belgique est une grande nation et l'a prouvé ce soir"

Hugo Lloris, le portier de l'Equipe de France, a joué un rôle décisif dans la qualification de son pays pour la finale de la Coupe du monde. Le capitaine des Bleus a réalisé plusieurs parades décisives, notamment en première mi-temps, gardant sa cage inviolée face aux attaquants des Diables Rouges. "Une finale, c'est toujours spécial. Ça s'est joué sur des détails ce soir. La Belgique est une grande nation et l'a prouvée mais notre état d'esprit a été fantastique. C'était vraiment difficile pour nous car on craignait les coups de pied arrêtés, mais finalement c'est nous qui avons marqué sur un corner. Comme quoi le foot est bizarre parfois."

Le gardien de Tottenham assume le bloc défensif très bas de son équipe. "On a bien étudié le jeu belge. On savait qu'ils avaient besoin d'espaces pour exploiter la vitesse de leurs attaquants. Le coach a fait un super plan de jeu qu'on a respecté à la lettre. Les Belges ont été fantastiques, il faut avouer que c'était notre match le plus difficile. Le mental a fait la différence, maintenant on va savourer cette victoire."