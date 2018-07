Pour le Kremlin, la qualification russe a été fêtée comme la fin de la 2ème Guerre mondiale

Les Russes ont célébré la qualification en quarts de finale de la Coupe du Monde comme l'Union Soviétique avait célébré la victoire sur l'Allemagne nazie au terme de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré le Kremlin lundi.

"Si vous avez vu hier les rues dans de nombreuses villes russes, y compris Moscou, que j'ai vu moi-même, il est possible de comparer cela à bien des égards avec les chroniques du 9 mai 1945", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lundi à l'agence de presse Interfax.

La Russie a éliminé l'Espagne aux tirs au but, se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde qu'elle organise. Depuis la fin de l'Union soviétique, l'équipe nationale n'avait jamais dépassé le premier tour de la Coupe du Monde. Des milliers de fans ont envahi les rues de Moscou, chantant et dansant dans les fontaines, agitant des drapeaux et hurlant "Ros-si-ya, Ros-si-ya" ("Russie, Russie").

Les célébrations se sont concentrées autour de la Place Rouge et de la rue Nikolskaya voisine, où les policiers semblent ignorer provisoirement la loi contre la consommation d'alcool en public.

D'habitude tranquille avec des magasins de souvenirs et des restaurants chers, la rue est devenue l'épicentre des festivités relatives au Mondial dans la capitale russe.