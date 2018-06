Portugal - Maroc : Ronaldo va-t-il confirmer son triplé ? (LIVE 14h)

"Tout le monde connaît le Maroc, on sait que la plupart des joueurs sont nés en Europe et le match contre l'Iran aurait pu avoir un résultat différent", a expliqué celui qui a débuté sur le banc contre l'Espagne mais pourrait être titularisé mercredi en pointe avec Ronaldo.

Opération Coupe du Monde : à 33 ans, Cristiano Ronaldo n'aura sans doute plus d'autre opportunité de glaner le plus beau des trophées. Auteur d'un triplé pour ses débuts, il doit désormais gagner contre le Maroc pour rapprocher le Portugal des huitièmes de finale.

"Deux pieds, deux jambes : ce sont des humains comme nous"

Cristiano Ronaldo - © ADRIAN DENNIS - AFP

Côté marocain, le milieu Fayçal Fajr a manié la méthode Coué lundi, répétant en conférence de presse que "les Portugais ont deux pieds, deux jambes", et "sont des humains comme nous", ou convoquant l'exemple de l'Islande tenant en échec l'Argentine de Lionel Messi (1-1). Mais il faudra faire un peu plus qu'être humain pour entraver la marche de l'extraterrestre CR7.

Jouer avec ce dernier "nous rend les choses plus simples", explique encore André Silva. "Ce serait plus difficile sans lui mais Cristiano est avec nous et on espère qu'il va continuer à l'être", avait expliqué la veille le milieu de Leicester Adrien Silva, interrogé sur la perspective d'une retraite internationale de la star madrilène de 33 ans. "A quoi bon spéculer sur quelque chose comme ça ?", s'était-il insurgé.

Il n'est pas question que de spéculation : le Madrilène aura presque 38 ans lors de Coupe du Monde 2022 au Qatar, un âge canonique pour un buteur. L'Australien Tim Cahill, qui a justement 38 ans lors de l'édition 2018, est un contre-exemple, mais il n'est pas entré en jeu lors de la défaite des Socceroos contre la France (2-1)... Pas le genre de scénario qui conviendrait à Ronaldo.