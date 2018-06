Portugal 2007 - Portugal 2018 : Vertonghen et Fellaini fêtent leur "Diabliversaire"

Malgré le but de celui qui, à l'époque, évoluait encore au Standard, les Diables Rouges de René Vandereycken s'étaient inclinés 1-2 au Stade Roi Baudouin, une nouvelle fausse note dans leur campagne de qualification pour l'Euro 2008...

Samedi, cela fera onze ans jour pour jour que Marouane Fellaini inscrivait son premier but sous les couleurs de l'équipe nationale face... au Portugal, qui n'a plus joué la moindre rencontre sur notre sol depuis ce 2 juin 2007.

La dernière victoire belge contre le Portugal ? 1989...

Jordan et Romelu Lukkau - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

En cas de victoire samedi, la Belgique reviendrait à égalité avec les Portugais au nombre de confrontations directes remportées : en 17 rencontres, le Portugal s'est imposé six fois, la Belgique cinq, et la rencontre s'est terminée à six reprises sur un partage.

Les troupes de Cristiano Ronaldo ont pris "l'avantage" lors de la dernière rencontre entre les deux pays : le 29 mars 2016, lors d'un matchde préparation pour l'Euro, les locaux s'étaient imposés 2-1 à Leiria grâce à des réalisations de Nani et CR7. Romelu Lukaku, sur un assist de... son frère, Jordan, avait inscrit le but belge.

Pour trouver trace de la dernière victoire des Diables face au Portugal, il faut remonter à... 1989, il y a près de trente ans ! Le 6 septembre, lors d'un match de qualification pour le Mondial italien, les Belges s'étaient imposés 3-0 au Heysel grâce à un doublé de Marc Vanderlinden et un but de Jan Ceulemans.

Invaincus depuis seize rencontres, un record, les hommes de Roberto Martinez pourraient encore améliorer leurs statistiques s'ils ne s'inclinent pas samedi, alors que Jan Vertonghen, lui, pourrait devenir le premier joueur à franchir la barre mythique des cent apparitions sous la vareuse des Diables Rouges. La toute première ? C'était, tiens tiens, le 2 juin 2007 face au Portugal !