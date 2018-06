Pogba: "Mbappé a beaucoup plus de talent que moi"

Kylian Mbappé "a beaucoup plus de talent que moi. Ca n'a rien à voir", a lâché le milieu de terrain français Paul Pogba samedi, après le match ébouriffant de l'attaquant de 19 ans, qui a provoqué un penalty et inscrit un doublé contre l'Argentine (4-3) en 8e de finale du Mondial-2018.

"Il marque beaucoup plus. Ca n'a rien à voir avec moi. Kyky, à son âge... Je n'ai jamais eu son talent, sa vitesse, non ! Et ca va être encore plus. C'est un attaquant. Bien sûr, les journalistes vont être encore plus sur lui. En tout cas, demain, vous savez ce que vous devez mettre dans le journal!", a souri le joueur de Manchester United en zone mixte.

"Il a fait un match complet. Il doit encore continuer. Il a tellement de talent. J'en ai déjà parlé. Au début, on le critique et après, vous allez voir demain comment on va parler de lui. C'est comme ça le foot. Moi je veux le soutenir et je serai toujours derrière lui. Ce qu'il fait pour la France, tout le monde est content après", a-t-il conclu sur le sujet.

Sur la rencontre contre l'Argentine, "c'était de la folie. Aujourd'hui, on a montré qu'on avait un groupe solide, que mentalement on était fort".

A propos de l'élimination de Lionel Messi, Pogba a salué l'immense talent du joueur du Barça. "Messi, ça restera Messi dans la tête de tous les joueurs de foot. C'est une légende du foot".