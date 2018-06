Plus d'1,4 million de téléspectateurs sur La Une pour suivre la première victoire des Diables

Lundi, la RTBF a enregistré une part d'audience jamais atteinte depuis l’année 1997 qui marquait le début de l'audiométrie.

Le match qui a opposé la Belgique au Panama, lundi après-midi, a rassemblé exactement 1.441.529 téléspectateurs sur La Une, avec une part d’audience de 87.9%. Des chiffres qui n'incluent pas les nombreux téléspectateurs qui ont suivi le match sur les écrans géants installés sur les places, ni les écrans présents dans les cafés. Les players RTBF - AUVIO compris - ont réuni près de 300.000 visiteurs uniques.

Les deux autres matchs ayant obtenu la plus grande part d’audience sont les rencontres entre l’Allemagne et le Mexique (57,1%) dimanche, et le match Argentine/Islande (51,1%) samedi. A noter aussi la confrontation Portugal - Espagne qui a attiré, vendredi, 48,3% de l’audience.