Pickford : "Nous sommes dans une bonne spirale, nous voulons la conserver"

Gardien titulaire de l'Angleterre, Jordan Pickford était présent mardi en conférence de presse afin de préfacer la rencontre de jeudi contre la Belgique, décisive pour la première place du groupe G de la Coupe du monde de football 2018 en Russie. "Notre mentalité est celle de gagner toutes les rencontres que nous jouons. La Belgique est une équipe du top et il faudra être à son meilleur niveau lors de ce match", a déclaré le portier d'Everton.

"Notre premier match contre la Tunisie a été très important pour construire cette spirale positive dans laquelle nous sommes actuellement. Nous avons rempli une part du contrat en nous qualifiant après deux rencontres. Maintenant, nous allons défier la Belgique et c'est pour ce genre de match que nous jouons au football", a dit Pickford, 24 ans.

"Nous ne savons pas encore qui va jouer jeudi. Nous avons une groupe de 23 joueurs et tout le monde se bat pour être titulaire. Qu'importe ceux qui débutent la partie, d'autres sont capables de monter au jeu pour apporter leur fraîcheur. L'équipe prévaut sur tout le reste", a-t-il ajouté.

Comme Toby Alderweireld et Marouane Fellaini peu avant dans la journée, le sélectionneur des 'Three Lions' Gareth Southgate a balayé d'un revers de manche l'idée de vouloir terminer deuxième afin de bénéficier d'un parcours sur papier plus abordable. "Nous ne pouvons pas penser de la sorte car nous voulons gagner chaque rencontre", a dit l'Anglais.

"Nous sommes dans une bonne spirale et nous voulons la conserver le plus longtemps possible. Je ne veux même pas imaginer comment débuter une rencontre que vous ne voulez pas gagner. Commencer à spéculer sur la suite du tournoi peut se révéler dangereux. A l'Euro 2016, nous pensions avoir un tirage plus clément avant de nous faire sortir par l'Islande en huitièmes", a prévenu Southgate.

Comme Roberto Martinez, le technicien anglais pourrait effectuer quelques changements dans son onze de départ. "Certains recevront peut-être des minutes mais je dois aussi penser à la cohésion de l'équipe."

La Belgique et l'Angleterre sont en tête du groupe G avec 6 points et se disputeront jeudi soir à Kaliningrad (20h) la première place.