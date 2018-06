Philippe Albert : "Si je dois sortir un Diable du lot, c'est Thibaut Courtois"

La Belgique a entamé sa Coupe du Monde avec une victoire 3-0 contre le Panama. "Je suis rassuré car après 50 minutes de jeu, on se demandait comment cela allait tourner. Et puis, Mertens est passé par là avec un but de classe mondiale. Cela a débloqué la rencontre et a libéré tous les autres Diables", a expliqué d'entrée Philippe Albert.

Et de poursuivre : "Une entrée en matière en Coupe du Monde, c'est toujours un peu compliqué même si, avec les qualités qu'il y a dans notre équipe, on est en droit d'attendre beaucoup mieux que ce qu'on a vu durant les 50 premières minutes. J'étais très déçu. Je n'ai jamais vu autant de pertes de balle de la part de nos Diables en première période, que ce soit De Bruyne et même Eden Hazard. Il faut aussi mettre en avant la solidité défensive de l'adversaire mais quand vous avez du talent offensif avec De Bruyne, Carrasco, Hazard, Mertens ou Lukaku, vous devez faire la différence bien avant cela. Quand on a autant de talent et qu'on a l'ambition des Diables, on est en droit de voir autre chose face à un adversaire aussi faible."

"Beaucoup de Diables n'ont pas évolué à leur niveau. Moi, si je dois sortir un Diable du lot, c'est Thibaut Courtois. Pas grand chose à faire pendant une bonne partie de la rencontre et sur la seule grosse occasion du Panama, il nous sort un arrêt déterminant. Cela aurait pu être 1-1 à ce moment-là et on ne sait pas comment la partie aurait alors pu terminer. On réalise de grands tournois avec un grand gardien et on a la chance d'en avoir un. Il l'a encore montré aujourd'hui", a encore souligné notre consultant.

"Il ne faut pas être trop négatif non plus. On gagne 3-0 en n'ayant pas fait un match extraordinaire. Il faut travailler à présent sur ce qui n'a pas été et à ce niveau, Roberto Martinez a encore pas mal de travail. Il faut élever le rythme un peu plus souvent dans un match, écarter le jeu quand vous jouez contre une défense très regroupée et cela on ne l'a pas fait assez en première période", a-t-il ajouté.

Et l'un des points d'interrogation concerne Yannick Carrasco qui n'a pas du tout rassuré sur le flanc gauche. "Cela reste son point faible et cela le restera toujours. D'ailleurs Vertonghen a piqué une colère terrible le concernant. Roberto Martinez l'a remplacé. Maintenant, va-t-il continuer avec lui ou passer à une défense à 4 ? Cela peut être une solution. On l'a vu en fin de match. On a 4 joueurs qui ont énormément d'expérience à ce niveau, hormis Boyata. C'est une solution supplémentaire pour Martinez et j'espère qu'il la sortira de son chapeau de temps en temps", a-t-il conclu.