Philippe Albert : "On a fait passer un message aux réels favoris de ce Mondial"

"N'ayons pas peur des mots, le monde entier a vu le potentiel offensif de notre équipe. Il y a l'un ou l'autre point négatif mais on les passera sous silence car collectivement cela a été incroyable", annonce d'entrée Philippe Albert après la victoire des Diables rouges face à la Tunisie 5-2.

Et de poursuivre : "On a fait passer un message aux réels favoris de cette Coupe du Monde que sont l'Espagne, l'Allemagne ou le Brésil. Avec la France, on a un rôle d'outsider à tenir. Cela me plaît quand les Diables évoluent de la sorte".

En ce qui concerne les petits bobos de certains Diables rouges dont Romelu Lukaku (touché à la cheville), notre consultant se montre plutôt confiant. Il ne pense pas qu'ils doivent être épargnés pour le match contre l'Angleterre : "Ce sont des compétiteurs. Romelu a sans doute quelque chose en tête au niveau des buteurs avec 4 buts en deux matches, Eden adore jouer au football et il l'a encore prouvé contre la Tunisie. Je ne me fais pas de soucis pour les petites blessures".

Romelu Lukaku a été élu "Devil of The Match" par les fans belges et Eden Hazard "Homme du match" par la FIFA. Phillippe Albert, lui, en a choisi un autre : "Il faut évidemment ressortir du match Romelu et Eden mais je tiens à souligner le travail sur le flanc droit de Thomas Meunier. Il a été omniprésent offensivement et efficace défensivement. Son bijou sur le but de Romelu Lukaku juste avant la mi-temps nous a fait énormément de bien. Thomas Meunier est mon Diable du jour."

Enfin, en ce qui concerne l'efficacité de Big Rom, Philippe Albert est tout simplement sous le charme. "Il prend une dimension stratosphérique. J'ai côtoyé le meilleur attaquant anglais de tous les temps, Alan Shearer, et il n'a pas les mêmes statistiques à cet âge-là. Je ne comprends pas pourquoi certains détracteurs ne parviennent pas à changer d'avis. 40 buts en 71 sélections en équipe nationale, à ce rythme-là il va atteindre les 70,75, voire même les 80 buts. Que dire de plus ?", conclut-il.