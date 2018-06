Philippe Albert : "C'est illogique, Ciman devait faire partie des 23"

Joker médical après les pépins physiques de Vincent Kompany et Thomas Vermaelen, Laurent Ciman a donc quitté le groupe belge samedi matin.

"C’était malheureusement prévisible. Il avait été choisi comme joker médical. A partir du moment où l’évolution de la blessure de Vincent Kompany se passait plutôt bien et que Thomas Vermaelen est proche d’un retour, c’était logique de voir Laurent rentrer en Belgique. Selon moi, c’est illogique car je pense qu’il devait faire partie des 23. C’est un garçon qui n’a jamais déçu en équipe nationale, qui peut apporter énormément avec son expérience, son entente avec les autres joueurs et son leadership. Ca fait partie du football, il doit l’accepter malheureusement", a avancé Philippe Albert.

Et notre consultant d’ajouter : "Roberto Martinez prend un risque énorme. Rien ne vaut l’intensité des matches. L’entrainement, c’est bien. Le rythme et l’intensité d’un match, c’est plus difficile à gérer. Ca, on aura l’occasion de le voir avec Vermaelen ou Kompany, mais à l’issue du deuxième ou du troisième match. On espère que cela se passera bien. Si ça ne se passe pas bien, Martinez aura pris un énorme risque et il devra assumer."

"Au moindre coup dur, certaines histoires vont refaire surface. J’espère que non car on a un noyau talentueux avec de l’expérience, du physique et de la technique. C’est un ensemble de qualités qui peut nous faire rêver. Il faudra voir comment les joueurs vont réagir en cas de coup dur. A ce moment-là, un gars comme Ciman, même en étant sur le banc, il aurait pu être très utile. Je ne parviens toujours pas à comprendre cette décision. Il devra assumer", a-t-il conclu.