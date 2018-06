Pénurie de gardien en Tunisie, le sélectionneur met les gants à l'entrainement

Depuis le début du tournoi, la poisse s'acharne sur les Tunisiens. Les blessures s'accumulent et il ne reste plus qu'un gardien valide chez les Aigles de Carthage.



Et comme la FIFA a rejeté la requête de la Fédération tunisienne (FTF) d'inscrire un quatrième gardien. La situation est plutôt ennuyante. Notamment pour disputer les petites oppositions.



Nabil Maaloul, le sélectionneur et ancien milieu de terrain, a donc pris ses responsabilités et a enfilé les gants ce mercredi à l'entraînement.



Mouez Hassen et Farouk Ben Mustapha blessés, c'est Aymen Mathlouthi qui débutera dans les buts. Ben Mustapha s'installera malgré tout sur le banc.