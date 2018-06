Pascal Scimè : "On va clairement jouer l'Angleterre pour gagner"

Sur le match

Nordin JBARI : " On a vu tout ce qu’on avait envie de voir contre le Panama. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de combinaisons au milieu de terrain. Hazard, Mertens, De Bruyne, Lukaku ont bien joué ensemble. Ces nombreux mouvements ont empêché les Tunisiens de montrer leurs qualités. Sur les côtés Meunier et Carrasco ont répondu présent par rapport aux critiques du match contre le Panama. Je trouve que Carrasco a été grand aujourd’hui. Il a été grand offensivement, défensivement, et il m’a impressionné physiquement. Et puis que dire de Lukaku ? Il a été énorme. C’est notre buteur, il est maintenant à 4 buts, comme Cristiano Ronaldo, ce n’est quand même pas rien. Enfin, je suis content pour Batshuayi. On a besoin que la doublure de Lukaku soit en forme et prête. Il s’est créé beaucoup d’occasions et a marqué son but. Aujourd’hui je pense que tout le monde peut être content et confiant pour la suite. "

Pascal SCIME : " Il ne faut pas trop fanfaronner aujourd’hui, mais franchement c’est un message qui a été envoyé à la planète foot. Nous on a une star qui est présente (Hazard), une deuxième qui est en train de se révéler (Lukaku), pas aux yeux du monde mais aux yeux du public belge. Jusqu’au début du match, il y a encore des gens qui pointaient les carences de Romelu Lukaku. Hier à l’entrainement des diables, il y avait toutes les télévisions du monde qui commencent à suivre cette équipe. Gary Lineker a encore été dithyrambique à l’égard de Lukaku. A un moment, il faut qu’on soit un peu chauvins aussi. Quand c’est pas bon on doit le dire, mais il faut être le plus nuancé possible. Alors je ne dis pas qu’on va gagner la Coupe du Monde après cette prestation, mais aujourd’hui l’équipe n’a pas bâclé sa copie. Aujourd’hui on a réussi, très bien, mais il faut continuer comme cela. Je sens qu’on peut encore élever notre niveau de jeu. Parce que c’est aussi l’adversaire qui fait en sorte qu’on élève notre niveau de jeu. "