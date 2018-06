La France n'a pas dû forcer son talent pour arracher un match nul, le premier de ce Mondial, face au Danemark mardi après-midi, et décrocher la première place du groupe C. Sur la pelouse, le spectacle n'a pas été à la hauteur des espérances, et dans les tribunes, les quelques supporters qui ont tenté de donner de la voix n'ont pas toujours été suivis par leurs camarades...