Pas de Nainggolan mais bien Tielemans, Benteke et Januzaj dans une liste de 28 Diables

Ce 21 mai à midi, au National Football Centre de Tubize, Roberto Martinez a dévoilé une liste de 28 Diables rouges en vue de la Coupe du Monde qui se tiendra du 14 juin au 15 juillet en Russie. Cette sélection sera réduite à 23 après la rencontre amicale contre le Portugal qui a lieu le 2 juin prochain.

Le coach fédéral, qui vient de prolonger son contrat jusqu’en 2020, a étonné bien des observateurs en ne sélectionnant pas Radja Nainggolan. Les relations entre les deux hommes n’ont jamais été au beau fixe mais le profil du Ninja de la Roma semblait plus qu’intéressant. Il vient de surcroît de réaliser une excellente saison dans son club de l’AS Roma avec comme point d’orgue une demi-finale de Ligue des Champions face à Liverpool.

Roberto Martinez ne l’a toutefois jamais considéré comme un joueur clé dans son effectif. Pour rappel, Radja Nainggolan n’a participé qu’à deux rencontres lors de la phase qualificative : à Chypre où il a joué 6 minutes et contre la Grèce à Bruxelles. Il avait, contre les Grecs, disputé la totalité de la rencontre, la seule que les Belges n’ont pas remporté durant les qualifs. A 30 ans, et après avoir manqué la Coupe du Monde au Brésil en 2014, la Russie constituait sans aucun doute sa dernière chance de participer à un mondial.

Ce choix fait, en quelque sorte, les affaires de Youri Tielemans qui a sa place dans la préselection de 28 joueurs.

L'autre surprise est la présence, dans ce groupe de 28, d'Adnan Januzaj. Le médian de la Real Sociedad avait été appelé en novembre dernier à l'occasion des joutes amicales contre le Mexique et le Japon. Il était toutefois resté sur le banc.

Michy Batshuayi (cheville) et Thomas Vermaelen (ischios) figurent dans la liste même si leur état de santé pose encore quelque peu question. L'attaquant de Chelsea, prêté dans la deuxième partie de la saison à Dortmund, s'entraîne déjà à Tubize pour être prêt pour le grand rendez-vous mondial.

Face au délicat choix entre Divock Origi et Christian Benteke en tant que n°3 en pointe, le coach fédéral a finalement opté pour … Christian Benteke. Même si sa saison à Crystal Palace a été plutôt famélique, il n’a jamais déçu Roberto Martinez sous la vareuse des Diables rouges. Il est notamment entré dans l’histoire, en phase qualificative, avec son but après seulement 8 secondes à Gibraltar.

Ironie de l’histoire, il y a 4 ans, au Brésil, Divock Origi, non repris cette fois-ci, avait été la révélation belge alors qu’il avait été appelé en dernière minute pour remplacer … Christian Benteke blessé !

Auteur d'une saison plus que décevante à Everton et puis à l'Olympiacos, Kevin Mirallas ne disputera pas une deuxième coupe du Monde d'affilée.

LA LISTE DE 28 DE ROBERTO MARTINEZ :

Gardiens :

Thibaut COURTOIS (Chelsea)

Simon MIGNOLET (Liverpool)

Koen CASTEELS (Wolfsburg)

Matz SELS (Anderlecht)

Défenseurs :

Toby ALDERWEIRELD (Tottenham)

Dedryck BOYATA (Celtic Glasgow)

Laurent CIMAN (Los Angeles FC)

Christian KABASELE (Watford)

Leander DENDONCKER (Anderlecht)

Vincent KOMPANY (Manchester City)

Jordan LUKAKU (Lazio Rome)

Thomas VERMAELEN (Barcelone)

Jan VERTONGHEN (Tottenham)

Médians et flancs :

Yannick CARRASCO (Dalian Yifang)

Nacer CHADLI (West Bromwich)

Kevin DE BRUYNE (Manchester City)

Mousa DEMBELE (Tottenham)

Marouane FELLAINI (Manchester United)

Thorgan HAZARD (Borussia Mönchengladbach)

Adnan JANUZAJ (Real Sociedad)

Thomas MEUNIER (PSG)

Youri TIELEMANS (AS Monaco)

Axel WITSEL (Tianjin Quanjian)

Attaquants :

Eden HAZARD (Chelsea)

Dries MERTENS (Naples)

Michy BATSHUAYI (Borussia Dortmund-Chelsea)

Christian BENTEKE (Crystal Palace)

Romelu LUKAKU (Manchester United)