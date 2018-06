Partage emballant entre le Sénégal et le Japon

Le Japon et le Sénégal se sont quittés dos-à-dos (2-2) ce dimanche, dans le cadre de la 2ème journée du Groupe H. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Mané (11'), Inui (34'), Wague (71') et Honda (78').

Le début de match est largement à l'avantage du Sénégal qui submerge la défense japonaise. Les actions se multiplient et c'est logiquement que les Lions de la Teranga ouvrent le score à la 11ème minute sur une double erreur de l'arrière-garde nippone. Sur un centre de la droite, Sakai repousse mal le ballon, qui arrive chez Sabaly. Le Sénégalais tire. Le ballon est repoussé par Kawishma des poings... sur Mané, qui n'a rien à faire pour ouvrir le score. L'avantage des Sénégalais est logique après 15 minutes dispitées à 200 à l'heure.

Mené au score, le Japon va équilibrer les échanges. Les Blue Samurais ouvrent sur les ailes et font plus courir le Sénégal. Les actions japonaises se font des plus en plus dangereuses et les Nippons sont récompensés à la 34ème minute. Takashi Inui récupère un ballon dans le rectangle et ouvre son pied. Il trouve le petit filet opposé sans que N'Diaye ne puisse intervenir. C'est 1-1.

Le Japon poursuit le match en posant de réels problèmes à la défense sénégalaise. A La 60ème, Yuya Osako rate l'immanquable. Sur un centre de la droite, il rate le ballon alors qu'il est seul, au petit rectangle. Trois minutes plus tard, Inui trouve la transversale d'un intérieur enveloppé.

Alors que l'équipe sénégalaise semble KO, c'est elle qui va reprendre l'avantage. En contre-attaque, l'Eupenois Wague redonne l'avantage à ses couleurs (71'). La prise de pouvoir africaine est de courte durée puisque Keisuke Honda profite d'un imbroglio dans la défense du Sénégal pour égaliser (78') et fixer le score final à 2-2.